Aluno da Francisco Franco venceu o concurso nacional "Desafios d'Arte"

O jovem Diogo Paiva Gouveia, aluno do 11.º ano, turma 13, do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, "venceu a 4.ª edição do concurso nacional 'Desafios D'Arte' 2025/2026, na categoria de 'Ensino Secundário', que decorreu este fim-de-semana nas instalações da Carris, em Lisboa", informa a escola.

Em nota de imprensa, dá conta que "o aluno, que frequenta a disciplina de Desenho A e desenvolveu o seu trabalho sob a coordenação científica e pedagógica da Professora Isabel Lucas, destacou-se pela criatividade, qualidade técnica e dedicação demonstradas ao longo do projeto".

Refira-se que "o evento incluiu diversos workshops destinados aos diferentes níveis de ensino", sendo que no Ensino Secundário, "os participantes tiveram a oportunidade de trabalhar com a artista plástica Maria Sassetti, numa experiência enriquecedora que complementou o processo criativo e artístico dos alunos".

Acresce que "a participação em iniciativas desta natureza promove a aprendizagem, a confiança, a capacidade de superação e o desenvolvimento artístico, objetivos que constituem a verdadeira essência destes projetos nos quais os docentes da Escola Secundária de Francisco Franco incentivam os alunos a participar", conclui a nota.