Ginásios municipais cruciais na promoção do envelhecimento activo

No encerramento das actividades do Mês do Coração, iniciativa desenvolvida sob o lema "+ Movimento, + Coração", que culminou, na passada sexta-feira, com um almoço-convívio realizado no Ginásio Municipal de Santo António e que reuniu cerca de uma centena de utentes, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros da Saúde e do Desporto, Helena Leal, destacou o papel destes espaços no envelhecimento activo.

A autarca destacou o seu papel na "promoção da saúde e do bem-estar", sublinhando que "estes espaços assumem uma função que vai muito além da prática da atividade física", pois entende que "são espaços onde se promovem relações de proximidade, partilha e convívio, fundamentais para a qualidade de vida da população", afirmou.

As actividades desenvolvidas ao longo do mês de Maio, promovidas pela Divisão de Longevidade e Envelhecimento Ativo da autarquia, "tiveram como objetivo sensibilizar a população para a adoção de hábitos de vida saudáveis e para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares", sendo que Helena Leal salientou que "com mais conhecimento conseguimos promover melhor a saúde".

A vereadora agradeceu "o trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas por todos aqueles que contribuíram para o crescimento e afirmação dos Ginásios Municipais" e destacou igualmente "o empenho dos profissionais que ajudaram a transformar os ginásios da Barreirinha, Santo António e São Martinho, que são hoje referências na promoção da atividade física, do envelhecimento ativo e da qualidade de vida dos munícipes", frisou.