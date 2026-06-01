Ginásios municipais cruciais na promoção do envelhecimento activo
Vereadora Helena Leal destacou esse papel no encerramento do Mês do Coração
No encerramento das actividades do Mês do Coração, iniciativa desenvolvida sob o lema "+ Movimento, + Coração", que culminou, na passada sexta-feira, com um almoço-convívio realizado no Ginásio Municipal de Santo António e que reuniu cerca de uma centena de utentes, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros da Saúde e do Desporto, Helena Leal, destacou o papel destes espaços no envelhecimento activo.
A autarca destacou o seu papel na "promoção da saúde e do bem-estar", sublinhando que "estes espaços assumem uma função que vai muito além da prática da atividade física", pois entende que "são espaços onde se promovem relações de proximidade, partilha e convívio, fundamentais para a qualidade de vida da população", afirmou.
As actividades desenvolvidas ao longo do mês de Maio, promovidas pela Divisão de Longevidade e Envelhecimento Ativo da autarquia, "tiveram como objetivo sensibilizar a população para a adoção de hábitos de vida saudáveis e para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares", sendo que Helena Leal salientou que "com mais conhecimento conseguimos promover melhor a saúde".
A vereadora agradeceu "o trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas por todos aqueles que contribuíram para o crescimento e afirmação dos Ginásios Municipais" e destacou igualmente "o empenho dos profissionais que ajudaram a transformar os ginásios da Barreirinha, Santo António e São Martinho, que são hoje referências na promoção da atividade física, do envelhecimento ativo e da qualidade de vida dos munícipes", frisou.