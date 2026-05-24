Pedro Silva e Vânia Neves campeões em dose dupla no Porto Santo

Depois de festejaram o título absoluto de campeões de Portugal de águas abertas na distância dos 3 quilómetros, Pedro Silva (ADR Colégio Integ. Monte Maior) e Vânia Neves do Viana Natação Clube voltaram a conquistar novo título nacional, desta feita na distância de 1,5 quilómetros.

Na manhã de hoje e no derradeiro dia do Madeira Island Ultra Swim (MIUS)/Campeonato Nacional de Águas Abertas - Open de Portugal, que está a ter lugar nas águas cristalinas da praia do Porto Santo, a prova de 1,5 km foi a primeira a ouvir o tiro de partida. Cerca de três centenas de atletas discutiram a prova ao longo de uma volta ao circuito montando na praia junto ao Porto de Abrigo.

Pedro Silva foi o mais rápido e festejou nova conquista da medalha de ouro, mas desta feita depois de uma luta acesa até ao pórtico da meta com Mauro Inácio do Clube de Natação do Litoral Alentejano, que se sagrou vice-campeão a apenas dois segundos do vencedor. Ralf Soares, da Associação de Nadadores dos Estoris veio a fechar o pódio absoluto masculino.

No sector feminino Vânia Neves do Viana Natação Clube voltou a ser a mais rápida e com uma grandes distância para Alexandra Costa, do Leixões SC, que na prova de 3 km tinha alcançado o bronze, em termos absolutos. Quanto à melhor madeirense em prova, veio a ser Carla Telo, do Clube Naval do Funchal que fechou o top-5, e somou novo título nacional na categoria de Master AA3.

Já na prova aberta, o MIUS 1,5 km, Mateus Raposo do CD Nacional foi o grande vencedor absoluto, seguido pelos seus colegas de clube João Silva e Pedro Pestana.

Nos femininos a vitória sorriu a Sara Alves do Palmela Desporto, enquanto Pauline Ringue do Clube Naval do Funchal e Eleine Mateus (CD Nacional) fecharam o pódio.