'Seven Seas Mariner' faz escala no Funchal com 572 passageiros
O navio 'Seven Seas Mariner' está a realizar uma escala no porto do Funchal, onde chegou por volta das 8h15, com 572 passageiros e 465 tripulantes a bordo. Até às 18 horas vai permanecer no cais 6, de onde parte rumo a Cádis, em Espanha.
O navio chegou ao Funchal proveniente de Santa Cruz de La Palma (Canárias), no âmbito de uma viagem de 154 dias à volta do mundo, que começou e termina em Miami (Estados Unidos). A partida aconteceu a 10 de Janeiro, e até chegar ao Funchal o navio passou por locais tão diversos como Colômbia, Canal do Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Havai, Polinésia Francesa, Ilhas Fiji, Samoa, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia, Vietname, Tailândia, Singapura, Malásia, Camboja, Sri Lanka, África do Sul, Ilhas Seicheles, Maldivas, Índia, Madagáscar, Angola, Cabo Verde e Canárias. Depois de Cádis, segue para Lisboa e depois Açores, antes de regressar a Miami, a 13 de Junho.
A próxima escala de navio de cruzeiro é na próxima quinta-feira, com a chegada do 'Ambience', agenciado pela Blatas.