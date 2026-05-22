Funchal recebe Global Islands: Leading Beyond 2030 – Isolated by Sea, Connected by Vision

O Funchal recebe, nos dias 28 e 27 de Maio, o Global Islands: Leading Beyond 2030 – Isolated by Sea, Connected by Vision. Um evento dedicado ao posicionamento das regiões insulares como territórios estratégicos em matéria de competitividade, inovação e liderança sustentável, contando com a participação do Urban Economy Forum (UEF), organização internacional que actua em articulação com as Nações Unidas no apoio à implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Agenda:

26 de Maio | Salão Nobre do Governo Regional | 16h00-17h00

Sessão oficial de Cerimónia de Assinatura do Memorandum de Entendimento 'Madeira Ilha Pioneira' - reservada a oradores, patrocinadores e convidados.

27 de Maio | Auditório do VidaMar Hotels & Resorts | 9h00-17h00

Conferência 'Leading Beyond 2030' com oradores conceituados de referência internacional - aberto ao público em geral, mediante inscrição prévia através do seguinte link: https://forms.office.com/e/W2RtJyk0Sx