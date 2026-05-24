Ruptura na conduta faz estragos

Uma ruptura numa conduta da rede de abastecimento de água na Rua do Hospital Velho, junto ao Mercado dos Lavradores, provocou esta manhã o levantamento parcial da calçada e vários constrangimentos naquela zona da cidade.

Segundo foi possível apurar, a água começou a correr cerca das 6 horas da manhã, tendo a situação apenas sido controlada mais tarde, quando equipas técnicas conseguiram encerrar o abastecimento para avaliar a origem da avaria.

A força da água acabou por levantar parte do pavimento em pedra, deixando visíveis os danos provocados pela pressão acumulada ao longo de várias horas.

Ao que tudo indica, estará em causa o rebentamento de uma conduta da rede pública de água, embora as causas concretas ainda estejam a ser avaliadas pelas equipas no local.

A ocorrência obrigou à intervenção dos serviços municipais e condicionou a circulação naquela artéria situada nas imediações do Mercado dos Lavradores.