Zelensky alerta para novo ataque russo de grande escala

O Presidente ucraniano avisou hoje que a Rússia está a preparar um novo ataque de grande escala contra a Ucrânia, apelando à população para respeitar os avisos de ataque aéreo e procurar abrigo.

"Temos informações dos serviços de informações que indicam que a Rússia está a preparar outro ataque maciço. Fiquem atentos aos alertas de ataque aéreo e protejam as vossas vidas", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

O aviso surgiu numa altura de agravamento das tensões e depois de Kiev ter sido alvo de intensos bombardeamentos russos durante o último fim de semana.

As declarações do chefe de Estado ucraniano coincidiram também com informações, de acordo com as quais Moscovo instou diplomatas estrangeiros a abandonarem a capital ucraniana, alimentando receios de uma nova vaga de ataques contra a cidade.

Zelensky não divulgou pormenores sobre a natureza ou o calendário do alegado ataque, limitando-se a referir que a informação foi obtida pelos serviços secretos ucranianos.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, as autoridades ucranianas recorrem regularmente aos sistemas de alerta aéreo para avisar a população de ataques com mísseis e drones lançados pelas forças russas.