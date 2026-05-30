Simulacro testa resgate no Teleférico do Jardim Botânico

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, na tarde desta sexta-feira, um simulacro no Teleférico do Jardim Botânico, com o objectivo de testar procedimentos de emergência e reforçar a capacidade de resposta em situações de eventual necessidade de resgate.

A operação mobilizou 11 operacionais e três viaturas da corporação, tendo o exercício consistido no resgate de passageiros em cabines do teleférico.

A acção permitiu treinar técnicas de salvamento e aferir a articulação entre os diversos meios envolvidos, contribuindo para a preparação dos bombeiros para este tipo de ocorrência.