Simulacro testa resgate no Teleférico do Jardim Botânico
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, na tarde desta sexta-feira, um simulacro no Teleférico do Jardim Botânico, com o objectivo de testar procedimentos de emergência e reforçar a capacidade de resposta em situações de eventual necessidade de resgate.
A operação mobilizou 11 operacionais e três viaturas da corporação, tendo o exercício consistido no resgate de passageiros em cabines do teleférico.
A acção permitiu treinar técnicas de salvamento e aferir a articulação entre os diversos meios envolvidos, contribuindo para a preparação dos bombeiros para este tipo de ocorrência.
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