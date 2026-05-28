80 anos do edifício do Liceu celebrados com homenagem ao arquitecto Edmundo Tavares

A Escola Secundária Jaime Moniz assinalou, hoje, em cerimónia oficial, os 80 anos da inauguração oficial do novo edifício do Liceu do Funchal. Em título de homenagem, foi inaugurado, esta quinta-feira, o Auditório Edmundo Tavares, em tributo ao autor do projecto arquitectónico da escola.

A cerimónia contou com a presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, da presidente do conselho directivo da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, Susana Neves, e do arquitecto Rui Campos.

A presidente do conselho executivo da ESJM, Ana Isabel de Freitas, caracterizou o edifício do "velhinho e amado Liceu" como “um símbolo de identidade, de cultura, muito mais do que um espaço físico, mas uma casa de memória e de formação, onde gerações de muitos dos nossos antecessores aprenderam a pensar, a questionar e a sonhar. Assim, a partir da data de hoje, o nome Edmundo Tavares fica gravado numa placa à entrada deste Auditório para que ninguém se esqueça de que as fachadas da nossa casa «cor-de-rosa», as amplas salas de aula, os corredores iluminados com luz natural, a cantaria regional, os pátios dos alunos, lugares de brincadeiras, de amores e desamores, revelam um homem com visão, com consciência de que espaços pedagógicos adequados têm impacto nas aprendizagens dos alunos”.

Na sua intervenção, a presidente da ESJM também lembrou a necessidade de haver investimento público na remodelação dos laboratórios da escola e na cobertura do telhado.

Já a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia enalteceu a importância da efeméride numa escola que marcou gerações, inclusivamente a sua. "A escola é futuro mas também é história", defendeu Elsa Fernandes. "O trabalho de Edmundo Tavares foi o de um profissional visionário que desenhou uma escola com larga luminosidade, espaços verdes e diversificados para proporcionar experiências diferenciadas", apontou. Por isso, devemos "honrar o passado sem deixar de investir no futuro", preconizou a governante.

A representante da Ordem dos Arquitectos, Susana Neves, destacou o papel do arquitecto Edmundo Tavares, a oportunidade e mérito da homenagem e citou palavras do filho do arquitecto a agradecer esta cerimónia e o auditório com o nome do pai.

Por seu turno, o arquiteto Rui Campos deu uma lição de arquitetura sobre o estilo "visionário, arrojado e comprometido com o meio e o humanismo de Edmundo Tavares", citando as suas obras relevantes na Madeira como a sede do Banco de Portugal, o Mercado dos Lavradores e o Liceu. Uma obra que revela a sua dualidade estética, entre a expressão historicista e o historicismo regionalista, com pleno domínio da proporção e bom gosto artístico.