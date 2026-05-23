Dois navios de cruzeiro pernoitam no Funchal e trazem mais de 2.200 pessoas

O Porto do Funchal recebe, durante o dia de hoje, os navios de cruzeiro Spirit of Adventure e Silver Dawn, que trazem à Madeira um total de 2.281 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Ambas as embarcações vão permanecer durante a noite na cidade.

O primeiro a chegar foi o Spirit of Adventure, pelas 7h45, proveniente de Ponta Delgada, nos Açores. O navio da Saga Cruises, agenciado pela Wilhelmsen, transporta 966 passageiros e 506 tripulantes, partindo no domingo de manhã para o Porto Santo.

Já o Silver Dawn, da Silversea Cruises e agenciado pela Agência Ferraz, entrou no Porto do Funchal pelas 13h30, vindo de Santa Cruz de Tenerife, com 384 passageiros e 425 tripulantes a bordo. O navio segue viagem no domingo para Portimão.

Segundo a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), até ao final do mês estão previstas mais duas escalas de navios de cruzeiro na Madeira: o Norwegian Sun, na próxima quarta-feira, e o Seven Seas Mariner, no sábado seguinte.