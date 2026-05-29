Inaugurado o mural de homenagem a Cristiano Ronaldo

Foi inaugurado esta tarde, no Centro Comunitário da Quinta Falcão, em Santo António, o mural de homenagem a Cristiano Ronaldo.

Um tributo ao craque madeirense que contou com a presença da secretária regional da Educação Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, do presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho.

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro - muito emocionada quando chegou ao Centro Comunitário da Quinta Falcão- e o irmão Hugo Aveiro, estiveram igualmente presentes.