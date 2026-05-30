Programa 'Jovens em Participação' distingue projectos de duas escolas do Funchal

Os projectos 'Entre Árvores e Raquetes', apresentado por alunos do Externato da Apresentação de Maria, e 'ELOS: Dignidade e Consciência Social', desenvolvido por alunos da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, foram os vencedores do programa municipal 'Jovens em Participação'.

A cerimónia de apresentação destes projectos decorreu na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, contando com a presença do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, e de professores de ambas as escolas, bem como da vereadora com os pelouros da Educação e da Juventude, Helena Leal.

O projecto do Externato da Apresentação de Maria visa angariar fundos para a reflorestação do Parque Ecológico do Funchal, através da realização de um torneio solidário de padel, envolvendo empresas, jovens e parceiros locais numa acção de sensibilização ambiental e promoção da sustentabilidade.

Já o 'ELOS: Dignidade e Consciência Social', da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, centra-se na causa animal e pretende sensibilizar a comunidade para o abandono de animais, promovendo acções de recolha de bens, campanhas de sensibilização e outras iniciativas de apoio ao canil e gatil do Funchal.

Helena Leal elogiou “a criatividade, a sensibilidade social e o envolvimento dos alunos participantes”, destacando “a forte consciência demonstrada relativamente à realidade da cidade e a vontade de contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa”.

“São projectos muito válidos e é muito importante que, desde cedo, estejam todos sensibilizados e envolvidos na construção de uma cidade melhor, mais desenvolvida, mais saudável e mais humanizada”, salientou a autarca, que se regozijou ainda pelo facto de os projectos apresentados estarem alinhados com as políticas desenvolvidas pelo município, propondo medidas cuja concretização contribuirá para acrescentar valor.

Segundo explica a autarquia em nota à impresa, esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, dirigida a alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico das escolas do concelho, tem como objectivo sensibilizar os mais jovens para as questões do poder local e estimular o pensamento crítico, através da apresentação de propostas com impacto positivo para o município e para a comunidade educativa.

O orçamento total da iniciativa é de 10 mil euros, valor que será dividido entre os dois projectos para a sua concretização. O programa 'Jovens em Participação' contempla três fases. Para além da apresentação dos projectos, os alunos de um dos projectos vencedores, ligados à causa animal, visitaram o Canil do Vasco Gil, enquanto o grupo do outro projecto participou numa acção de sensibilização com a participação de uma bióloga do Parque Ecológico do Funchal.

A outra fase do programa incluiu uma visita guiada ao edifício dos Paços do Concelho, durante a qual os alunos tiveram ainda a oportunidade de apresentar e debater um artigo da Constituição da República Portuguesa à sua escolha.