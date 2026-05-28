O presidente do Nacional, Rui Alves, não está preocupado com a possibilidade de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, agir judicialmente, caso a proposta dos madeirenses para a centralização dos direitos televisivos seja aprovada.~

“Porque é que a relação de desigualdade na Premier League é 1.8? Porque é que a relação de desigualdade na Alemanha é 1 para 3? Porque é que em França é 1 para 3? Porque é que em Itália é 1 para 3? Porque é que na Liga Espanhola é 1 para 3,5? E a proposta da Liga aqui em Portugal para defender os mesmos de sempre é 1 para 8,5. Não foi com esta intenção que o Governo tomou posição política sobre esta matéria. E portanto, o senhor André Villas-Boas, seria muito interessante que os clubes democraticamente aprovassem a proposta do Nacional, que é a única que defende os interesses do futebol e da sua sustentabilidade. A sustentabilidade do futebol não é a sustentabilidade de quatro clubes. Eu gostaria de ver o caminho judicial que o senhor André Villas-Boas, que nesta matéria é um ignorante, iria prosseguir. A proposta do Nacional claramente não conta com o voto daqueles que até agora são os grandes privilegiados e que todos os anos levam milhões aos outros que competem na mesma Liga. Portanto, não me surpreende, faça a alguns dislates do senhor André Villas Boas, que lamentavelmente desceu a um nível de comentários muito baixos sobre esta coisa. O senhor André Villas-Boas percebe muito pouco de futebol para saber o que é a sustentabilidade de uma competição profissional. Do seu ponto de vista, a sustentabilidade assenta só dos interesses do FC Porto, do Benfica e do Sporting”, afirmou Rui Alves, em declarações à Antena 1 Madeira.