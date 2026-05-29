Morreu Sissi, a mascote da Quinta Vigia

Sissi, a cadela carinhosamente conhecida como a mascote da Quinta Vigia, morreu aos 11 anos.

A notícia foi partilhada por Afonso Albuquerque, filho do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, através das redes sociais, onde deixou uma sentida mensagem de despedida.

"A melhor cadela que o mundo me poderia dar, Sissi. Espero um dia nos podermos voltar a encontrar, meu amor", escreveu.

Sissi era presença habitual na Quinta Vigia e conquistou o carinho de muitos pela sua proximidade e simpatia.