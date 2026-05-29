Projectos para defender o oceano da região da Macaronésia são apresentados no sábado

Sete projetos com impacto na região da Macaronésia, que inclui os arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, são apresentados no sábado em Lisboa, no âmbito da COOL26 -- Convenção das Organizações para um Oceano Limpo.

Organizada pela Fundação Oceano Azul, a COOL26 decorre de hoje a domingo e reúne mais de 65 organizações que "irão debater os grandes desafios da proteção do Atlântico Norte", indicou a fundação em comunicado.

"Pela primeira vez, a COOL [lançada em 2019] reúne organizações de Portugal Continental, da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde e das Canárias, tornando esta edição um marco histórico para a cooperação na Macaronésia", adiantou.

Ao nível dos 'workshops' serão abordados cinco temas que integram a "agenda global oceânica": a meta 30x30 (proteger 30% do oceano até 2030), o tratado do alto-mar, a mineração em mar profundo, a cogestão marítima e o lixo marinho.

Estas reuniões, organizadas respetivamente pela ZERO -- Associação Sistema Terrestre Sustentável, SCIAENA -Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, SOA -- Sustainable Ocean Alliance, WWF Portugal e APLM -- Associação Portuguesa do Lixo Marinho, visam a "construção conjunta de propostas e prioridades de ação para a bioregião", estando prevista a realização de um relatório com as principais conclusões.

"As águas que rodeiam as ilhas da Macaronésia albergam uma diversidade notável de grandes migradores do largo (cetáceos, tubarões, mantas, tartarugas, aves) que ali se alimentam e, nalguns casos, se reproduzem; espécies ameaçadas que precisamos proteger, para que possam continuar a dar sentido aos nossos sonhos de viagens oceânicas", assinala Paulo Catry, do MARE -- Centro de Ciências do Mar e do Ambiente / ARNET -- Rede de Investigação Aquática, orador nesta edição da COOL, citado no comunicado.

A convenção inclui também uma sessão dedicada à partilha de experiências e de boas práticas de redes e plataformas de organizações não-governamentais dos Açores, Madeira e Cabo Verde, "promovendo abordagens de cooperação inter-regional".

Para Flávia Silva, gestora de projeto da Fundação Oceano Azul para a Rede COOL, este encontro "é muito mais do que uma convenção. É a prova de que a cooperação regional é possível e necessária", sendo "cada workshop, cada projeto partilhado, um passo concreto para que a Macaronésia fale a uma só voz na defesa do Atlântico Norte".