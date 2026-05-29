Portugueses continuam a viver melhor apesar do aumento da inflação

O ministro da Economia e da Coesão Territorial disse hoje que os portugueses estão a viver melhor, porque o país tem tido nos últimos anos um crescimento de rendimentos superior à inflação.

"Em 2025 fomos o terceiro país da Europa onde os salários mais cresceram, mesmo no primeiro trimestre de 2026, os salários cresceram 6,6% [...] Mesmo estando agora elevada a inflação - está com 3,3% - é metade do valor do crescimento dos salários. E, portanto, significa que as pessoas estão, apesar de tudo, a viver melhor", disse Castro Almeida.

O ministro, que falava aos jornalistas em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, reagiu assim aos dados da estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que apontam para a estabilização da taxa de inflação nos 3,3% em maio, em termos homólogos, novamente impulsionada pelos combustíveis.

Ainda assim, Castro Almeida diz que o Governo está preocupado com o aumento da inflação.

"Cada ponto da inflação está a comer o acréscimo de salários. E o que nós queremos é que os salários sejam para as pessoas terem mais capacidade de resolver os seus problemas e de fazerem as suas compras", adiantou.

Nesse sentido, o governante diz que é preciso que as empresas sejam mais competitivas, o trabalho seja mais produtivo, o que significa que as pessoas possam ganhar mais por hora, produzir mais por hora, ter melhores rendimentos.

"Eu tenho a noção que as pessoas ficam muito apreensivas quando vem o preço da gasolina aumentar. A gasolina é um fator psicológico poderosíssimo. E os alimentos no supermercado têm um aumento acima da inflação média. Isso é muito perturbador. Mas o que o Governo tem que garantir é um crescimento dos salários acima da inflação", afirmou.