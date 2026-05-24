Líbano contabilizou 11 mortos em ataque israelita no sábado

O ministério da Saúde do Líbano anunciou hoje que 11 pessoas morreram no sábado, na sequência de um ataque israelita no sul do país, apesar do cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hezbollah.

"O ataque inimigo israelita à aldeia de Sir al-Gharbiyé, na região de Nabatié, causou um massacre com 11 mortos, incluindo uma criança e seis mulheres, e nove feridos, incluindo quatro crianças e uma mulher", disse o ministério da Saúde, em um comunicado citado pela AFP.

Além dos ataques relatados no sábado, a Agência Nacional de Notícias Libanesa, também citada pela AFP, avançou que Israel fez hoje novos ataques.

O cessar-fogo foi decretado a 17 de abril e tem vindo a ser renovado, mas os ataques no Líbano têm continuado por parte de Israel e por parte do grupo xiita libanês Hezbollah, que também tem feito ataques a alvos israelitas a sul do Líbano, incluindo um ataque hoje com disparos de foguetes contra soldados israelitas que estavam em território libanês.

Já o exército israelita anunciou ataques contra o Hezbollah e apelou à evacuação de uma dúzia de aldeias no sul e leste do Líbano, apesar da trégua em vigor.

O porta-voz militar de língua árabe, Avichay Adraee, listou numa mensagem na rede X um total de 11 localidades a serem evacuadas, afirmando que o exército estava "obrigado a agir com firmeza" contra o Hezbollah "face à violação do acordo de cessar-fogo".

As localidades a evacuar são Mashgara, Deir al Zahrani, Al Sharqiya, Dueir, Qlaile, Sohmor, Zibdin, Nabatiye em Tahta, Arabsalim e Kefar Yuz.

O Líbano foi arrastado pelo movimento pró-iraniano Hezbollah para a guerra desencadeada por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra o Irão, ao reatar, no início de março, ataques aéreos contra o território israelita.

Israel respondeu com bombardeamentos intensivos no Líbano e expandiu as posições militares que já mantinha no sul do país vizinho durante o conflito anterior.

As partes tinham estado em confronto no seguimento da guerra de Faixa de Gaza, entre outubro de 2023 e novembro de 2024, data de um cessar-fogo nunca verdadeiramente respeitado e que foi interrompido com o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão.

Os Estados Unidos estão a mediar desde o mês passado negociações de paz entre o Líbano e Israel, que não têm relações diplomáticas, durante um cessar-fogo acordado pelos dois lados mas que não é reconhecido pelo Hezbollah.

Apesar da trégua, os ataques e confrontos entre Israel e as milícias do grupo xiita prosseguem.