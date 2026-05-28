Novo treinador do Nacional, João Gião, é apresentado sábado
A apresentação do novo treinador do Nacional, João Gião, está marcada para sábado, às 17h00, no Estádio da Madeira. O contrato é válido por uma temporada.
O novo técnico da equipa alvinegra tem 39 anos, é natural de Montemor-o-Velho, e na temporada que agora terminou orientou a equipa B do Sporting, formação leonina que terminou no 13.º lugar na II Liga com 42 pontos.
No percurso de João Gião enquanto treinador estão passagens pelos escalões de formação do Benfica. No futebol sénior foi treinador adjunto no Moreirense, Paços Ferreira, Académica, Sacavenense, Pinhalnovense, Atlético, Guiné-Bissau, Melaka United, Grasshoppers, Lausanne. Foi ainda coordenador técnico da formação dos franceses do Bordeaux.
Com o Nacional, João Gião vai estrear-se como treinador na I Liga.