Domingo como sábado: muito sol

O Arquipélago da Madeira estará hoje com muito sol e calor, repetindo o dia de ontem neste domingo, dia 24 de Maio de 2026.

Com previsão de céu pouco nublado, podendo apresentar temporariamente períodos de mais nebulosidade na vertente norte e na ilha de Porto Santo, o IPMA calcula que o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira. Esta situação foi sentida hoje no Aeroporto da Madeira, com voos atrasados, cancelados e divergidos.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas, que pode chegar aos 23º Celsius no Areeiro, aos 26º C no Funchal e aos 21º C no Porto Santo.

Por falar no Funchal, a capital estará como hoje esteve, ou seja com céu pouco nublado ou limpo e vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, para quem pensa aproveitar o dia, a costa Norte terá ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Nordeste, enquanto na costa Sul as ondas vão ser do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20º Celsius.

Foto IPMA

Como é óbvio, tendo em conta tão 'bom tempo', também há o reverso da medalha. Os níveis de radiação ultravioleta vão estar muito elevados (9), tanto na Madeira como no Porto Santo. Evite a exposição nas horas de maior calor e incidência do sol.

Desse modo, tome cuidados especiais, utilizando óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Foto DR

O IPMA previa temperaturas elevadas e poeiras em suspensão, sobretudo no Continente português, para estes dias, que seguramente também chegará parte na Madeira. E isso será sentido já hoje.