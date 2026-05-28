Fórum Madeira assinala Dia da Criança com workshops gratuitos

O Forum Madeira vai assinalar o Dia da Criança com um programa gratuito de actividades dirigido aos mais novos e respectivas famílias, nos dias 30 e 31 de Maio, próximo fim-de-semana.

A iniciativa decorre na Praça Central do centro comercial e inclui workshops de nutrição, música e artes visuais, com o objectivo de promover momentos de partilha, criatividade e aprendizagem.

O programa arranca no sábado, 30 de Maio, às 17 horas, com o workshop 'Forum Saudável', orientado pela nutricionista Joana Abreu, dedicado à promoção de hábitos alimentares saudáveis junto das crianças. Pelas 18 horas, realiza-se um concerto seguido de workshop da Madeira Mandolin Orchestra, proporcionando aos participantes a possibilidade de experimentar tocar bandolim.

Já no domingo, 31 de Maio, entre as 15 horas e as 17 horas, terá lugar a oficina artística 'Moral em Movimento', dinamizada pelo artista Tiago Rodrigues. A actividade desafia as crianças, preferencialmente a partir dos 8 ou 9 anos, a explorar técnicas de desenho e pintura em grande escala, incluindo a utilização de spray.

Segundo a organização, todas as actividades são de acesso livre, embora as crianças devam permanecer acompanhadas pelos pais ou encarregados de educação durante os eventos.