Workshop de Tecnologias Azuis reúne jovens do arquipélago da Madeira

Entre os dias 8 e 10 de Julho será realizado o Workshop de Tecnologias Azuis, que vai reunir jovens do arquipélago da Madeira numa experiência gratuita e prática, dedicada à criação de ferramentas inovadoras e acessíveis para a investigação marinha de baixo custo.

"Integrado na futura Academia Azul, iniciativa focada no desenvolvimento de competências oceano-positivas na Madeira, o workshop é realizado em parceria com o projecto TWILIGHTED, do MARE-Madeira, unidade de investigação da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, e pretende aproximar os jovens das tecnologias oceânicas, da criatividade aplicada à ciência e das oportunidades profissionais ligadas ao mar", indica nota à imprensa.

O workshop destina-se a jovens residentes no arquipélago da Madeira, entre os 16 e os 30 anos, sendo bem-vindos participantes de todos os níveis de experiência em engenharia.

Ao longo de três dias, os participantes vão explorar carreiras ligadas ao oceano através de visitas guiadas; aprender com mentores nacionais e internacionais das áreas da engenharia, investigação, literacia oceânica e inovação; experimentar e recriar tecnologias marinhas desenvolvidas na Madeira, na Europa e no mundo e desenvolver ferramentas de baixo custo para investigação oceânica.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As candidaturas decorrem até às 23h59 do dia 17 de Junho.

Mais informações e inscrições em mare-madeira.pt/events/tecnologias