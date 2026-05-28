Livro “não é uma apologia do separatismo”

O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, afirmou hoje que o livro “Independência?…”, apresentado no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, “não é uma apologia do separatismo”, sublinhando que a obra deve ser entendida no contexto do debate sobre a autonomia regional.

A sessão de lançamento decorreu com forte presença institucional e reuniu várias figuras da vida política madeirense, incluindo antigos governantes dos executivos liderados por Jardim, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

No seu discurso, Jardim enquadrou o livro como uma reflexão política e histórica, afastando interpretações de ruptura com o enquadramento constitucional, e insistiu na ideia de continuidade do processo autonómico.

O evento contou ainda com referências ao apoio institucional à edição da obra e ao papel de entidades regionais na sua concretização, num ambiente marcado por registos formais e pela reunião de diferentes gerações da governação regional.