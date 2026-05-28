Banco Alimentar da Madeira realiza campanha de recolha de alimentos

A campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar realiza-se este fim-de-semana, 30 e 31 de Maio, em todo o país, incluindo a Região Autónoma da Madeira, onde decorre a 27.ª edição da iniciativa regional, com uma forte mobilização de voluntários e entidades.

Na Madeira, a acção vai envolver cerca de 800 voluntários e mais de 70 entidades locais, distribuídos por 29 supermercados, incluindo lojas Continente, Pingo Doce e Super São Roque, numa operação que pretende reforçar o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

A nível nacional, a campanha mobiliza cerca de 40 mil voluntários e mais de 2.000 superfícies comerciais, permitindo a doação direta de bens alimentares. A recolha prolonga-se ainda até 7 de Junho através dos vales 'Ajuda Vale', disponíveis nas caixas dos supermercados, e também através da plataforma online www.alimentestaideia.pt.

Na Região, os alimentos recolhidos serão encaminhados para o armazém do Banco Alimentar da Madeira, onde serão triados e distribuídos por instituições locais. Em todo o país, os Bancos Alimentares apoiam diariamente mais de 370 mil pessoas.

No arranque desta campanha, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita as actividades que decorrem no armazém do Banco Alimentar da Madeira, no Caminho da Ribeira Grande, nº 57C, assinalando o início da 27.ª edição regional e apelando à participação da população.

A operação na Madeira conta ainda com o envolvimento de cerca de 50 voluntários chefes de equipa, 10 visitadores de loja, 100 voluntários no armazém e 30 nos transportes, além do apoio logístico de dezenas de entidades, incluindo escolas, empresas e instituições públicas. Em paralelo, decorre a campanha “Buzicos Solidários”, que chega à sua 3.ª edição regional no dia 31 de maio, entre as 10h00 e as 12h00, no armazém do Banco Alimentar da Madeira, destinada a crianças dos 6 aos 12 anos.