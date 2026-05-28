Leroy Merlin promove workshop infantil no Funchal para assinalar o Dia da Criança

A Leroy Merlin vai promover uma edição especial dos workshops 'Mãos à Obra', desta vez dedicada ao Dia da Criança, com actividades práticas de bricolage e criação de peças lúdicas.

No Funchal, a iniciativa está marcada para 1 de Junho, próxima segunda-feira, às 15 horas, integrando o conjunto de sessões que a marca irá realizar em várias cidades do país ao longo de vários dias. O workshop tem como tema 'Como criar uma peça lúdica para o Dia da Criança' e pretende incentivar os participantes a desenvolver projectos criativos, simples e económicos, através da aprendizagem de técnicas básicas de bricolage e do manuseamento de ferramentas.

Segundo a nota, a sessão terá uma duração entre duas a três horas e destina-se a participantes com nível de dificuldade considerado fácil. A participação é gratuita para clientes com Cartão da Casa, sendo cobrado um valor de 20 euros para não aderentes.

As inscrições devem ser efectuadas através do site oficial da Leroy Merlin, até 72 horas antes de cada sessão, estando sujeitas a limitação de vagas.

Além do Funchal, o calendário inclui ainda sessões em Aveiro, Almada, Amadora, Alfragide, Loulé e Coimbra.