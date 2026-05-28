Professoras da Universidade Sénior da Ribeira Brava participam em formação Erasmus+ na Croácia

Quatro professoras da Universidade Sénior da Ribeira Brava participaram, entre os dias 18 e 23 de Maio, em acções de formação internacional em Split, na Croácia, no âmbito do programa Erasmus+.

A iniciativa assinala a primeira participação da instituição, tutelada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, num projecto europeu deste género. As docentes Susana Fernandes, Joana Sobreira e Lurdes Sousa frequentaram o curso 'Wellbeing and Nature: Outdoor Activities for Mental and Physical Health', enquanto Maria João Viana participou na formação 'Wellbeing Strategies for Teachers: Practice Mindfulness, Relieve Stress and Foster Resilience – Happy Teachers Make Happy Students'.

Segundo a autarquia, a participação pretende reforçar a qualificação contínua dos docentes e promover metodologias pedagógicas centradas no bem-estar físico, mental e emocional.

Os conhecimentos adquiridos durante a mobilidade internacional deverão agora ser partilhados com os alunos da Universidade Sénior, contribuindo para "o enriquecimento da oferta formativa e para a promoção do envelhecimento activo, saudável e socialmente participativo."

Citado no comunicado, o vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Hélder Gomes, considera que esta mobilidade representa “um marco muito importante para a Universidade Sénior da Ribeira Brava e para o compromisso do Município com a educação ao longo da vida”.

O autarca sublinha ainda que a iniciativa reflecte a estratégia municipal de promoção do intercâmbio de boas práticas e da criação de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento pessoal para diferentes gerações.