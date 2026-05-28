Receita da inauguração reverte para Alzheimer na Ribeira Brava

A totalidade da receita angariada na inauguração da primeira loja de ‘A Confeitaria’ fora do Funchal será entregue à Unidade de Alzheimer do Centro Social e Paroquial de São Bento, numa iniciativa solidária que marca a abertura do novo espaço na Ribeira Brava.

A cerimónia está agendada para as 16h, no edifício da ACIN, na Ribeira Brava, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O momento assinala a abertura da primeira loja da marca fora do Funchal, num formato especial em que os clientes poderão consumir os produtos disponíveis e pagar o valor que entenderem, revertendo a totalidade das contribuições para a causa solidária.

O montante angariado será entregue à Unidade de Alzheimer do Centro Social e Paroquial de São Bento.

Actualmente, ‘A Confeitaria’ conta com seis lojas no concelho do Funchal, integrando um grupo que possui 19 estabelecimentos em toda a Região Autónoma da Madeira. O novo espaço está localizado no edifício da ACIN, na Ribeira Brava.