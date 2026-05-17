Formadores de desencarceramento participam em formação em Penela

Formadores da área técnica de desencarceramento do Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, assim como os responsáveis da capacidade dos Bombeiros Sapadores do Funchal integram, este fim-de-semana, uma formação especializada que decorre no Centro de Treino dos Bombeiros de Penela.

Trata-se do primeiro Curso de Intervenção em Veículos de Novas Tecnologias – Módulo Impactos de Alta Velocidade em Veículos Eléctricos, uma acção formativa direccionada para a intervenção em acidentes envolvendo veículos eléctricos e outras novas tecnologias.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, que acompanhou também as dinâmicas pedagógicas e operacionais desenvolvidas no terreno.

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A iniciativa é promovida em parceria com a Renault Group e a HR-PT – Heavy Rescue Portugal, reunindo operacionais de emergência de diferentes pontos do país, com o objetivo de reforçar competências técnicas e atualizar procedimentos de segurança face aos desafios emergentes da mobilidade elétrica.

Segundo o SRPC, a formação foi promovida em parceira com a Renault e a HR -PT - Heavy Rescue Portigal.

"Esta iniciativa evidencia a importância das sinergias institucionais e das parcerias estratégicas entre entidades públicas, privadas e organizações especializadas, permitindo acelerar a transferência de conhecimento, promover a inovação operacional e reforçar a preparação dos bombeiros e demais agentes de Protecção Civil para os desafios emergentes da mobilidade eléctrica", refere.