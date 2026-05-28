Madeira e Continente em risco muito elevado de exposição à radiação UV

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O risco vai manter-se muito elevado até domingo. Hoje, tanto a madeira como o Porto santo estão no nível 10, um 'degrau', baixo do 11+, que seria de risco extremo.

O arquipélago dos Açores também está hoje em risco muito elevado, com exceção do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que está com nível moderado.

Na sexta-feira, a ilha Terceira no grupo Central enfrentará níveis muito elevados, São Miguel (grupo Oriental) e Flores (Ocidental) elevados e Pico (Central) moderado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt' e protetor solar.