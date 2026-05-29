Teerão acusa Trump de misturar "verdade e mentira" sobre acordo de paz

Fontes iranianas acusaram hoje o Presidente norte-americano de "misturar verdade e mentira" nas declarações sobre um possível acordo entre Washington e Teerão para pôr fim ao conflito em curso.

De acordo com fontes citadas pela agência de notícias iraniana Fars, algumas das exigências referidas por Donald Trump não constam da proposta de acordo atualmente em discussão entre as partes.

"Trump afirmou que o Irão estava obrigado a abrir o estreito de Ormuz sem cobrança de portagens, enquanto tal cláusula não consta do texto do acordo", disseram as fontes, acrescentando que a destruição do material nuclear iraniano também não faz parte do documento negociado.

As declarações surgiram depois de Trump ter afirmado, na sua rede social, que se preparava para tomar uma "decisão final" sobre um eventual acordo com o Irão.

Na publicação, o Presidente norte-americano defendeu que o estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente à navegação internacional e exigiu que o urânio enriquecido iraniano fosse destruído.

As divergências públicas entre Washington e Teerão evidenciam as dificuldades das negociações em curso, apesar dos contactos diplomáticos destinados a alcançar um entendimento que ponha termo ao conflito.

As autoridades iranianas não esclareceram quais os pontos das declarações de Trump que consideram verdadeiros, limitando-se a contestar as referências à livre circulação no estreito de Ormuz e à eliminação das reservas de urânio enriquecido.