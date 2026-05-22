Assaltou bomba de gasolina no continente e foi detido na Madeira

O Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária cooperou com a Diretoria do Centro para a detenção, "na zona do Funchal, de um cidadão estrangeiro, com 35 anos, pela presumível prática de um crime de roubo, ocorrido no passado dia 22 de Fevereiro, num posto de abastecimento de combustíveis, em Pombal", informa a PJ.

Na prática do crime, "o homem veio a ameaçar a funcionária do referido posto com uma pistola, apropriando-se do dinheiro que se encontrava em caixa, colocando-se de seguida em fuga", sendo que "dias mais tarde, com o objetivo de se afastar da zona onde praticou o roubo, rumou para a ilha da Madeira", acrescenta.

Na sequência e das diligências agora realizadas, "foram apreendidos importantes elementos probatórios que permitiram correlacionar o suspeito com a prática do crime, nomeadamente, a arma de fogo utilizada no crime", garante a PJ.

Acresce que o detido, que não tem "antecedentes criminais conhecidos em território nacional", já "foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica, aguardando a aplicação desta medida em prisão preventiva", num inquérito da responsabilidade do DIAP de Leiria.