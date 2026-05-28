Francisco Franco recebe exposição "A Autonomia na Imprensa de 1976"

A Escola Secundária de Francisco Franco acolhe, desde 25 de Maio até 12 de Junho, a exposição itinerante "A Autonomia na Imprensa de 1976", no âmbito das comemorações do cinquentenário da Autonomia Política e Administrativa da Região Autónoma da Madeira. Esta é uma iniciativa promovida pelo Grupo de História em parceria com o MIM - Museu de Imprensa Madeira, que está patente no hall de entrada da escola.

"Cumprindo um manifesto desígnio de descentralização cultural e pedagógica, o projeto converte o recinto escolar num cenário privilegiado para dialogar com um valioso acervo documental de capas e notícias de jornais da época", explica. "Trata-se de uma oportunidade única para a comunidade educativa interagir diretamente com fontes primárias da história contemporânea regional e nacional. Como lembrou o historiador Marc Bloch, 'a diversidade das fontes históricas é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve [...] pode e deve fornecer informações sobre ele'. Neste contexto, estes documentos deixam de ser meros registos do passado e passam a funcionar como testemunhos vivos da nossa identidade coletiva, contribuindo desta forma para a construção de uma cidadania ativa".

Diz a organização que, "mais do que uma exposição documental, a iniciativa funciona como uma extensão prática dos conteúdos programáticos integrados no percurso letivo dos estudantes, com especial enfoque nas Aprendizagens Essenciais de História A, do 12.º Ano. A mostra oferece algumas ferramentas para desenvolver o pensamento crítico através da análise do discurso jornalístico do período pós-revolucionário. Em paralelo, consolida o estudo da transição democrática em Portugal — articulando-se com a abordagem em sala de aula da Constituição de 1976 — e aprofunda a compreensão sobre a rutura com o centralismo e a posterior institucionalização dos órgãos de governo locais", revela.

O Grupo de História da ESSF aproveita para agradecer, de forma particular, a Lourenço Freitas, director do Museu de Imprensa - Madeira, o total apoio manifestado logo nos primeiros contactos para a concretização desta parceria institucional, aproveitando ainda para convidar toda a comunidade educativa a realizar esta "viagem cronológica pelo ano fundador da autonomia madeirense".