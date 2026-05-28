Rafaela Fernandes alerta para importância dos fundos europeus para sector primário

"Ou asseguramos o envelope financeiro em Bruxelas ou morremos na praia", alertou a deputada Rafaela Fernandes (PSD), esta manhã, no debate mensal dedicado ao tema da agricultura, numa intervenção em que acusou a oposição de não ver além da Ponta de São ;Lourenço a respeito dos desafios que se colocam ao sector primário.

A deputada social-democrata sublinhou a necessidade de reforço do apoio POSEI e do seu alargamento a outras áreas. Além disso, assegurou que o Governo Regional não deixou os agricultores desamparados e garantiu-lhes rendimento certo e às suas famílias, destacando a importância deste sector para a manutenção da paisagem da Madeira.

Por fim, Rafaela Fernandes criticou o JPP, porque em Santa Cruz está há 13 anos para fazer um regulamento do apoio aos produtores.

Num comentário à intervenção da deputada do PSD, Miguel Albuquerque reconheceu que uma das questões fulcrais para o futuro do sector primário é a Comissão e o Conselho Europeu terem em conta as especificidades ultraperiféricas e a manutenção de um pacote autónomo de apoio à agricultura e pescas. Assumiu que a tendência actual é para reforçar as verbas para a defesa e segurança e de as baixar para o sector primário. Por isso, defendeu que a pressão de dois grandes estados europeus (França e Espanha) juntamente com Portugal, pode ajudar a salvaguardar os interesses das regiões ultraperiféricas no domínio do sector primário.