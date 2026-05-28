“Os agricultores estão fartos de serem abusados pelo Governo Regional”

Rafael Nunes (JPP) afirmou, esta manhã, na sua primeira intervenção no debate mensal sobre agricultura, que “os agricultores estão a ser roubados descaradamente pela Gesba” e “estão cada vez mais a abandonar os campos porque estão fartos de ser escravizados e abusados pelo Governo Regional”.

O porta-voz do maior partido da oposição avançou um conjunto de dados que justificam a sua avaliação: redução das explorações agrícolas, perda de superfície agrícola, agravamento dos custos de produção, falta de mão-de-obra e burocracia na atribuição dos apoios públicos. Em resultado deste contexto, “mais de 6 mil pessoas abandonaram a agricultura”, disse Rafael Nunes, exemplificando com a produção da uva caiu mais de 21% num ano, sendo que esta é a matéria-prima para o Vinho Madeira. Por outro lado, criticou a “esmola” do aumento de 2 cêntimos no pagamento aos produtores da cana-de-açúcar.

Para Rafael Nunes, “os agricultores estão fartos de andar a contar tostões” para depois serem confrontados com “esquemas” de milhões.

Na resposta, o presidente do Governo Regional disse que o deputado do JPP “vive na Twilight Zone, numa realidade paralela” e acusou-o de mitomania política, pois “acredita nas mentiras que profere aqui todos os dias”, não querendo reconhecer a realidade. Albuquerque disse que “a redução da superfície agrícola não é nenhum drama” e até “é bom”, pois resulta da implementação de tecnologia e de infraestruturas no sector, que asseguram maior rendimento e eficácia na produção.