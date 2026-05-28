PJ faz buscas em várias freguesias de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar hoje de manhã buscas em várias freguesias de Lisboa envolvendo inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, disse à Lusa fonte daquela polícia.

A fonte confirmou assim à Lusa a notícia avançada hoje de manhã pela CNN Portugal de que a PJ "desencadeou uma das maiores operações do ano na área do combate à corrupção, com mais de 300 inspetores mobilizados para uma investigação centrada num alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS em Lisboa".

A operação, segundo a CNN, "envolve buscas, recolha de documentação e prevê detenções relacionadas com suspeitas de crimes de prevaricação, tráfico de influência e recebimento indevido de vantagem".

De acordo com o canal televisivo, a investigação tem como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anteriormente liderada pelo socialista Miguel Coelho, um dos visados nas diligências em curso.

"Em causa estarão alegados favorecimentos na contratação de militantes socialistas e na adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ao partido, num montante que terá ultrapassado os 800 mil euros entre 2016 e 2022", segundo a CNN.