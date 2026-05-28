A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que um arguido libertado por excesso de prisão preventiva. O Supremo Tribunal de Justiça anulou acórdão que tinha reduzido pena de 18 para cinco anos e meio em processo de homicídio que ocorreu no Campanário.

Com uma foto com autocarros estacionados, dizemos-lhe que o terminal rodoviário dá lugar a zona pedonal. A Câmara Municipal do Funchal lança obra de 251 mil euros para transformar espaço hoje ocupado pela Companhia de Autocarros da Madeira (CAM).

Sobre a mobilidade, a promulgação trava tese da ‘lei-travão’. Carlos Pereira defende que a nova lei do Mecanismo de Continuidade Territorial produz efeitos imediatos e prevalece sobre normas da portaria em vigor.

Na primeira página, fique a saber que, no âmbito do imobiliário, saiba o Funchal está a um passo dos 3 mil euros por metro quadrado. Para os mais pequenos, Panda estreia-se sábado na Baía. O concerto promovido pelo DIÁRIO e pelo Município de Câmara de Lobos espera receber cerca de mil pessoas e reforça comemorações do Dia da Criança.

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