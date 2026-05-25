Suspeito de violação de menor fica em prisão preventiva em Viseu

Um homem suspeito de violação, recurso à prostituição de menores e de tráfico de estupefacientes, em Viseu, ficou em prisão preventiva, após ter sido detido pela Polícia Judiciária, informou hoje este órgão.

Segundo um comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a Diretoria do Centro deteve, na passada sexta-feira, em Viseu, um homem de 33 anos fortemente indiciado pela prática de crimes de violação, recurso à prostituição de menores e de tráfico de estupefacientes.

"O homem é suspeito de ter sujeitado uma menor de 15 anos à prática de atos sexuais, entregando-lhe, como contrapartida, várias substâncias estupefacientes", refere a nota de imprensa.

Numa das situações, pelo menos, terá mesmo consumado um crime de violação.

O detido foi presente à competente autoridade judiciária, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.