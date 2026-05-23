Prisão preventiva para suspeitos de abandono de duas crianças francesas

O Tribunal de Setúbal determinou hoje a prisão preventiva dos dois suspeitos de abandonarem os dois irmãos franceses na zona de Alcácer do Sal, naquele distrito, foi hoje anunciado.

O juiz presidente do Tribunal de Setúbal, juiz desembargador António Fialho, revelou que os dois arguidos, de nacionalidade francesa, a mulher de 41 anos, mãe dos menores, e o homem de 55 anos, estão indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física agravada e exposição e abandono