'Maré de Gente' sensibiliza para poluição marinha na Marina do Funchal

A Marina do Funchal recebeu, esta manhã, a iniciativa 'Maré de Gente', promovida pela Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros, numa acção de sensibilização para os impactos da poluição marinha nos ecossistemas. O evento decorreu no lado Oeste da marina, assinalando o culminar do projecto 'Marés com Vida', desenvolvido no âmbito do programa Escola Azul.

A iniciativa formalizou ainda o apadrinhamento da Marina do Funchal por parte da instituição de ensino, numa cerimónia que contou com momentos culturais protagonizados pelo Grupo Rock e pelo Grupo de Dança da escola.

Presente no evento, a secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, destacou a importância do programa Escola Azul enquanto ferramenta pedagógica transversal. "O objectivo é precisamente abordar o tema do mar em todas as suas vertentes”, afirmou.

"O mar é um tema transversal, que pode ser trabalhado em todas as disciplinas e em todas as áreas curriculares", referiu a governante, acrescentando que o objectivo da acção passa por sensibilizar para a problemática da poluição marítima.

"No âmbito do projecto Escola Azul, contamos actualmente com 74 escolas envolvidas, por isso trata-se de uma iniciativa que vai além da sala de aula", salientou.

Também Sandra Brito, coordenadora regional da Escola Azul na Madeira e representante da Direcção Regional das Pescas, reforçou a dimensão ambiental e cívica do projecto. "Esta é a nossa 24.ª 'Zona Azul' apadrinhada na Região", disse, acrescentado que o intuito da iniciativa desta manhã é mostrar aos visitantes que a Madeira "é uma região que se preocupa com o oceano e com o mar, e que todas as nossas escolas e entidades estão unidas em prol de um oceano melhor".

A coordenadora destacou ainda o envolvimento contínuo dos alunos ao longo do ano lectivo, através de acções mensais de limpeza na Marina do Funchal, alertando para a elevada quantidade de beatas recolhidas. "Em meia hora de limpeza conseguem encher cerca de duas garrafas de litro e meio apenas com beatas", revelou, reforçando que após períodos de chuva o número de resíduos recolhidos "chega quase ao dobro".

Nesse sentido, 'O peixe não fuma' é a mensagem central da escultura, da autoria dos professores Divone Homem de Gouveia e Ferdinando Gonçalves, apresentada pelos alunos durante esta iniciativa, numa tentativa de sensibilizar os fumadores para o impacto ambiental causado pelo descarte indevido de beatas. "No fundo, trata-se de declarar alguma 'guerra' às beatas e sensibilizar os fumadores para o impacto de deitar uma beata ao chão, que acaba inevitavelmente no oceano", concluiu.