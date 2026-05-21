Europa entre potências globais num jogo de poder em redefinição

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Bruno Maçães, afirmou esta quinta-feira que o equilíbrio geopolítico global está a ser profundamente redesenhado, num “jogo de poder” dominado por Estados Unidos, China e Índia.

A intervenção decorreu no debate que se seguiu ao painel ‘A Gamificação – O Mundo e as Empresas em Modo de Jogo’, no Savoy Palace, moderado por Ricardo Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Bruno Maçães defendeu que a guerra na Ucrânia acelerou a reconfiguração das alianças internacionais e expôs fragilidades da arquitectura de segurança europeia.

O orador destacou ainda a emergência de três grandes centros de poder global — EUA, China e Índia — sublinhando diferenças estruturais entre eles: a flexibilidade política norte-americana e a continuidade civilizacional das potências asiáticas.

A Europa, segundo o especialista, enfrenta agora a escolha entre manter uma postura defensiva ou assumir maior capacidade de projecção estratégica, num contexto de menor dependência dos Estados Unidos.

O debate sublinhou ainda que a nova ordem mundial exigirá maior autonomia europeia em matéria de defesa, tecnologia e política externa.