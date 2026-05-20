Google lança modelos de IA mais rápidos e agente disponível 24 horas

A gigante tecnológica Google lançou na terça-feira os seus novos modelos de inteligência artificial (IA), Gemini 3.5 Flash e Gemini Omni, juntamente com um agente virtual integrado capaz de operar de forma autónoma 24 horas por dia.

A principal inovação divulgada durante a sua conferência anual para programadores, o Google I/O 2026, é o Gemini 3.5 Flash, um modelo concebido para a programação de agentes e fluxos de trabalho do mundo real.

De acordo com o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, este novo modelo é "muito capaz e verdadeiramente comparável aos melhores modelos, mas é notavelmente rápido".

Além disso, o modelo oferece a capacidade de gerar interfaces 'web' e gráficos mais completos e interativos, e representa um avanço significativo na programação de agentes de IA úteis, superando o Gemini 3.1 Pro em testes de codificação e de agentes, segundo a Google.

Numa conferência de imprensa antes do evento, Pichai destacou que os programadores da Google estão a utilizar o Flash 3.5 internamente no Antigravity 2.0, a sua plataforma de desenvolvimento centrada em agentes, o que "acelerou drasticamente a forma como a Google desenvolve".

De acordo com os dados da empresa, esta versão supera o modelo anterior, 3.1 Pro, em quase todas as métricas e processa os 'tokens' de saída quatro vezes mais rápido do que os seus concorrentes diretos, reduzindo os custos em mais de metade.

Paralelamente, foi apresentado o Gemini Omni, um modelo nativamente multimodal para as suas entradas (aceitando texto, áudio, imagens e vídeo) que gera inicialmente saídas de vídeo, com saídas de áudio e imagem a serem adicionadas em breve.

O CEO e cofundador da Google DeepMind, Demis Hassabis, enfatizou durante o evento que este novo modelo é capaz de "alcançar um novo nível de compreensão do mundo, da multimodalidade e da edição".

"Modelos como o Leo, o Nano, o Banana e o Genie (todos da Google) são capazes de criar vídeos, imagens e simulações interativas extremamente realistas. Embora não sejam perfeitos, já demonstram capacidades intuitivas impressionantes. Com o Omni, demos um passo mais além. Representa uma mudança radical na simulação de fenómenos como a energia cinética e a gravidade", explicou Hassabis na apresentação.

O Gemini Omni e o Flash 3.5 já estão disponíveis, e a Google planeia lançar a versão 3.5 Pro no próximo mês.

Também lançado hoje, o Gemini Spark é um assistente pessoal que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, em máquinas virtuais dedicadas na nuvem (cloud, em inglês).

O Spark pode automatizar projetos de investigação, gerar relatórios através do cruzamento de dados de várias aplicações e gerir agendas de forma autónoma, sem a necessidade de manter o dispositivo ligado.

"Sim, pode usá-lo com o computador fechado", vincou Pichai.

Entre os vários lançamentos de hoje relacionados com a IA, um novo assistente chamado Daily Brief também se destacou.

Recolhe informações das aplicações que o utilizador ligou ao Gemini, a IA do Google.

Uma das suas funções é enviar ao utilizador um resumo diário do seu dia todas as manhãs, com base nos próximos eventos da agenda e nas atualizações recebidas no Gmail.

Esta funcionalidade está disponível para os subscritores do Google AI Plus, Pro e Ultra nos Estados Unidos desde ontem.