Plenário de trabalhadores da HF pode afectar carreiras na quarta-feira

A empresa Horários do Funchal informou que, para a próxima quarta-feira, está agendado um plenário de trabalhadores, pelo que o regular funcionamento das carreiras poderá ser afectado. A reunião convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros trabalhadores será entre as 15h30 e as 18h30 de 27 de Maio.

"A empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas", aponta em nota enviada à imprensa.

As restrições a carreiras poderão ser consultadas, no próprio dia, nas redes sociais da empresa.