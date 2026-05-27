ADN alerta autoridades para "estado das estradas na RAM"

O ADN - Madeira alerta as autoridades competentes para "o estado das estradas na RAM, pois em alguns casos além dos danos nas viaturas, representam um real perigo para a segurança rodoviária, principalmente quando se trata de veículos de duas rodas".

Segundo nota à imprensa, o ADN - Madeira defende que "as asfaltagem das estradas não podem ser um compromisso para aplicar de quatro em quatro anos, mas sim um cuidado permanente, pois os automobilistas todos os anos são chamados a pagar o IUC - Imposto Único de Circulação".

O ADN - Madeira alerta "as câmara municipais de que nem tudo na RAM são concessionárias ao serviço público na gestão, exploração e conservação das vias expresso regionais em regime SCUTs, mas que também se deve dar a atenção devidas às nossas estradas regionais".

E prossegue: "VIAEXPRESSO é uma concessionária de serviço público responsável pela gestão, exploração e conservação das vias expresso regionais, em regime SCUTas câmaras municipais da RAM para a importância das estradas regionais também fazem parte não são apenas as vias".

O ADN - Madeira considera "injusto para os automobilistas que todos os veículos sejam obrigados a passar pelo rigor dum Centro de Inspecção Automóvel, de forma a verificar o estados dos travões, suspensão e amortecedores, estado dos pneus, alinhamento de direcção, entre outros, e depois estejamos sujeitos a circular em estradas tão impróprias para o efeito".

Por fim, diz que "o Estado deve exigir, mas também tem a obrigação de garantir a Segurança".