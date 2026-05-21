EUA inauguram novo consulado na Gronelândia sem presença de autoridades locais

Os Estados Unidos inauguraram ontem o seu novo consulado na Gronelândia, numa cerimónia sem a presença de representantes do Governo deste território autónomo dinamarquês, que o Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou querer anexar.

O embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca, Ken Howery, e a cônsul, Susan Wilson, foram os encarregados de abrir o novo consulado no centro de Nuuk, a capital gronelandesa, depois de o enviado especial à Gronelândia, Jeff Landry, ter abandonado abruptamente a ilha ártica na quarta-feira, após três dias de visita.

O Presidente regional, Jens-Frederik Nielsen, já tinha anunciado há dois dias que não assistiria à cerimónia, assim como nenhum membro do seu Governo, embora o seu chefe de gabinete e alguns políticos e empresários gronelandeses tenham estado presentes, noticiou a televisão pública KNR.

"O Presidente [Trump] tirou de cima da mesa o uso da força. O futuro da Gronelândia é algo que os próprios gronelandeses devem decidir", declarou o embaixador norte-americano, segundo a KNR.

Um grupo de músicos havaianos tocou os hinos nacionais norte-americano e gronelandês enquanto eram servidos hambúrgueres, cachorros-quentes e frango frito, informou a comunicação social gronelandesa.

Com 3.000 metros quadrados, o novo consulado situa-se no centro de Nuuk e substitui o anterior, uma pequena casa perto do porto, inaugurado em 2020 numa cerimónia que contou com a presença de representantes dos Governos da Gronelândia e da Dinamarca.

Um grupo de gronelandeses tinha convocado uma manifestação em frente ao novo consulado após a inauguração, para demonstrar a sua oposição à política dos Estados Unidos em relação ao território.

Durante a sua primeira visita conhecida à ilha, Jeff Landry participou como observador numa conferência empresarial para a qual não tinha sido convidado e reuniu-se com Nielsen, além de manter encontros com empresários locais.

"Foram reiterados os mesmos pontos abordados desde o princípio: que pretendemos uma boa cooperação, assente no respeito mútuo, e que devemos respeitar a missão do grupo de trabalho entre os EUA, a Dinamarca e a Gronelândia", afirmou Nielsen na terça-feira, após a reunião com o enviado especial norte-americano.

A insistência de Trump ao longo do último ano de que o seu país precisa da Gronelândia por razões de segurança nacional colocou o reino dinamarquês sob uma pressão sem precedentes.

O anúncio, no final de fevereiro, de um acordo preliminar com a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) para reforçar a segurança no Ártico e o início das reuniões do grupo de trabalho de alto nível acordado entre os EUA, a Dinamarca e a Gronelândia ajudaram a reduzir a tensão.

Esse grupo realizou várias reuniões, cujo conteúdo não foi divulgado, embora os meios de comunicação de língua inglesa tenham sugerido que os Estados Unidos poderiam instalar mais bases militares na ilha, nos termos de um acordo de defesa assinado há várias décadas com a Dinamarca.