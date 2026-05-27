Carlos Fernandes acusa o JPP de copiar uma proposta aprovada nos Açores

Uma cópia de uma proposta de PSD, CDS e PPM, nos Açores, é como Carlos Fernandes classifica o projecto de resolução do JPP sobre o programa Regressar. "Uma cópia, vinda de um partido que ia apresentar coisas diferentes".

O deputado do PSD também recordou todas as iniciativas, do PSD e do CDS, para alterar o programa Regressar, entre elas pedir a inconstitucionalidade, enquanto os outros partidos "ficavam calados".

Carlos Fernandes garante que o seu partido vai exigir que no novo programa Voltar a inclusão dos emigrantes que vêm para as regiões autónomas.

O deputado também recordou todas as medidas, suportadas exclusivamente pela Madeira, para assegurar a integração dos lusodescendentes que vieram para a Madeira. "Acompanhamos desde a primeira hora, nunca virámos a cara. A região, sozinha, recebeu mais de 12 mil pessoas", afirmou.