DTIM promove ciclo de webinars sobre Inteligência Artificial

A DTIM – Associação para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação da Madeira deu início, na passada semana, ao seu ciclo de webinars sobre Inteligência Artificial, contando já com mais de três dezenas de participantes.

Em nota enviada pela associação é dado conta que o próximo webinar ocorre esta quarta-feira, 27 de Maio, às 20 horas, dedicando-se à 'Governação da Inteligência Artificial'. O webinar contará com a participação de João Camacho Pereira, coordenador da Equipa Multidisciplinar de Governação, Risco e Conformidade em Inteligência Artificial (GRC.IA) da Região Autónoma da Madeira.

"Num contexto em que a Inteligência Artificial está a transformar profundamente a forma como as organizações operam, tomam decisões e gerem risco, a sessão abordará a governação da IA enquanto elemento crítico para assegurar confiança, responsabilidade e controlo na adoção destas tecnologias", explica.

Este ciclo de webinars integra um conjunto mais alargado de sessões com especialistas nacionais e internacionais das áreas da educação, tecnologia e inovação, promovendo o debate e a capacitação em torno da Inteligência Artificial. A iniciativa surge no seguimento do sucesso do anterior ciclo de webinars, dinamizado em 2025, dedicado à Cibersegurança.

A participação é gratuita, mediante inscrição em www.dtim.pt .