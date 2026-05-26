SESARAM promove rastreio cardiovascular a 187 profissionais

No âmbito das comemorações do mês do coração, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM), através do Serviço de Cardiologia, realizou esta terça-feira, 26 de Maio, uma acção de rastreio cardiovascular dirigida aos profissionais da instituição.

A iniciativa decorreu no Hospital de Dia da Cardiologia e contou com a participação de 187 profissionais, com idades superiores a 40 anos, permitindo a avaliação dos principais factores de risco cardiovascular e a sensibilização para a importância da prevenção. Este tipo de rastreios assume um papel fundamental na detecção precoce de situações de risco, possibilitando uma intervenção atempada e contribuindo para a melhoria da saúde e bem-estar dos utentes/profissionais.

"A identificação de factores como hipertensão arterial, colesterol elevado ou alterações metabólicas permite a adopção de medidas preventivas que podem evitar o desenvolvimento de doença cardiovascular", explica uma nota enviada pelo SESARAM, dando conta que as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal e no mundo.

Estima-se que, todos os anos, "mais de 30 mil portugueses percam a vida devido a problemas cardíacos. No entanto, mais de 80% das doenças cardíacas prematuras são preveníveis, reforçando a importância de iniciativas como esta. Com o envelhecimento da população e os estilos de vida actuais, factores de risco como a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo e o stress crónico tornam-se cada vez mais prevalentes."

A realização de rastreios periódicos constitui uma das "principais ferramentas de prevenção, permitindo que cada pessoa conheça melhor o seu estado de saúde e adote medidas simples, como a prática regular de exercício físico, uma alimentação equilibrada e o controlo dos níveis de pressão arterial", refere ainda.

Com esta iniciativa, o SESARAM reforça o seu compromisso com a promoção da saúde e a prevenção da doença, incentivando a população a cuidar ativamente do seu coração.