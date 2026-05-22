Ministro e Secretário destacam papel da Startup Madeira na exportação de inteligência

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, acompanhado pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou hoje a Startup Madeira, situada no Campus da Penteada, numa iniciativa que destacou o papel da incubadora na transformação de ideias em empresas com capacidade de internacionalização e exportação de conhecimento.

Durante a visita, o Ministro Gonçalo Matias considerou a iniciativa "muito produtiva", sublinhando o dinamismo das empresas tecnológicas incubadas na Startup Madeira, muitas das quais já estão a escalar e a aceder a mercados nacionais e internacionais, o que evidencia o sucesso do ecossistema local de inovação. O Ministro salientou ainda a importância de reforçar a ligação entre investigação e empresas, referindo iniciativas de política pública, como a 'AI2 – Agência para a Investigação e Inovação', que visam aproximar a investigação científica das necessidades do mercado para gerar valor acrescentado e crescimento sustentável.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recordou os 29 anos de actividade da Startup Madeira e o seu papel contínuo na ligação entre investigação e tecido empresarial, incubando ideias, promovendo capitalização e atraindo investidores que permitam às empresas crescer e exportar. O secretário sublinhou que as barreiras físicas da insularidade deixam de ser um constrangimento graças à digitalização e às tecnologias emergentes, transformando a Madeira e o Porto Santo em plataformas de negócio com alcance global.

A Startup Madeira oferece programas de ideação e aceleração e tem vindo a apoiar de forma contínua os empreendedores regionais, apostando igualmente em projectos de âmbito internacional nas áreas da Economia Azul e do Turismo, bem como em sectores como saúde, software e serviços bancários internacionais — áreas identificadas durante a visita como vetores de exportação de conhecimento e inovação madeirense.

A incubadora é certificada pela European Business and Innovation Centre Network (EBN / EU|BIC), integra a Rede Nacional de Incubadoras (RNI) e é associada da TecParques, certificações e redes que reforçam a sua ligação aos circuitos nacionais e europeus de inovação e transferência tecnológica.

O Governo Regional da Madeira reafirma o seu compromisso em apoiar o ecossistema empreendedor regional, promovendo medidas de apoio à investigação, à ligação universidade-empresa e à internacionalização das empresas locais, com o objectivo de fomentar um crescimento económico sustentável e baseado no conhecimento.