Junta de São Pedro promove passeio marítimo à Ponta de São Lourenço

A Junta de Freguesia de São Pedro promoveu, este fim-de-semana, um passeio temático destinado aos habitantes da freguesia, desta vez dedicado ao mar e à valorização do património marítimo regional.

A iniciativa reuniu perto de uma centena de participantes, que tiveram oportunidade de realizar um passeio de barco até à zona protegida da Ponta de São Lourenço. Durante a tarde, o grupo visitou ainda a renovada Marina do Funchal.

Segundo o presidente da junta, Manuel Filipe, os passeios promovidos mensalmente pela autarquia têm como objectivo incentivar o convívio entre a população e o executivo da freguesia, ao mesmo tempo que dão a conhecer diferentes realidades e elementos do património madeirense.

“Ficamos contentes por poder contribuir para este desígnio, neste caso concreto dar a conhecer um pouco mais da riqueza do nosso mar”, afirmou o autarca, citado em comunicado.