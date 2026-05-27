'FUNFEST' reúne 512 participações de 90 países

Organizado pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, o Concurso Internacional de Vídeo 'FUNFEST' regressa este ano subordinado ao tema 'Pequenos Grandes Gestos', desafiando os participantes a explorar o impacto dos gestos simples do quotidiano — acções discretas capazes de transformar relações, despertar esperança ou alterar perspectivas.

A edição de 2026 reúne 512 participações provenientes de 90 países — entre os quais Argentina, China, Tailândia, Estados Unidos e Itália — consolidando o 'FUNFEST' como uma "plataforma global de promoção do talento jovem e da criação audiovisual contemporânea", refere o Conservatório. A cerimónia oficial de anúncio dos vencedores terá lugar no dia 11 de Junho, no Salão Nobre do Conservatório, culminando uma edição marcada pela diversidade cultural, inovação criativa e forte envolvimento artístico e educativo.

Nesta 6.ª edição, as narrativas apresentadas partiram de universos tão distintos como a amizade, a solidariedade silenciosa, as descobertas pessoais ou o humor presente nas pequenas situações do dia a dia, reforçando a ideia de que, tanto no cinema como na vida, os detalhes mais simples podem ter o maior significado.

O processo de pré-selecção internacional decorreu recentemente através da plataforma 'FilmFreeway', envolvendo cerca de 500 obras submetidas. A triagem obedeceu a critérios rigorosos de conformidade regulamentar, nomeadamente duração das obras, documentação obrigatória e enquadramento nas categorias admitidas — ficção, documentário, animação e videoclip — garantindo a integridade e consistência do processo de avaliação.

Na vertente regional, entiveram em competição sete curtas-metragens: três de animação, três de ficção e um videoclip. Estes projetos mobilizaram 43 participantes, entre alunos das áreas de multimédia, animação, teatro e música do Conservatório, bem como professores e colaboradores externos, refletindo um modelo de cocriação artística interdisciplinar e de forte dimensão pedagógica.

Com esta nova edição, o concurso ‘FUNFEST’ consolida-se assim como uma rede internacional de narrativas criativas, onde centenas de histórias provenientes de diferentes geografias convergem num espaço comum dedicado à diversidade cultural, à inovação e à valorização da linguagem audiovisual contemporânea.