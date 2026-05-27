ACIF encerra projecto europeu dedicado à inovação azul na Madeira

A ACIF-CCIM promove esta quarta-feira, 27 de Maio, na Madeira, o ATLIC Mini-Lab 2026, evento que assinala o encerramento regional do projecto europeu ATLIC – Atlantic InnoBlue Communities, cofinanciado pelo programa Interreg Atlantic Area.

O Mini-Lab reúne jovens participantes, mentores, especialistas, escolas, entidades públicas e stakeholders da economia azul, num momento de partilha de ideias, apresentação de projetos inovadores e celebração do talento jovem madeirense ligado ao mar, à sustentabilidade e à inovação.

Segundo nota enviada, ao longo dos últimos três anos, o projecto ATLIC mobilizou jovens entre os 16 e os 30 anos em torno de metodologias de inovação aberta, empreendedorismo azul e co-criação de soluções para desafios da economia azul no Espaço Atlântico. O projetco promoveu laboratórios de ideação, prototipagem e aceleração de ideias, envolvendo empresas, academia, entidades públicas e sociedade civil, através do modelo de quadrupla hélice.

"O evento de hoje representa o culminar das três edições dos AA Youth Innoblue Labs desenvolvidas na Madeira, integrando apresentações públicas de projetos criados pelos jovens participantes, momentos de networking e uma experiência marítima de sensibilização para os desafios e oportunidades do oceano", lê-se.

Entre os principais objectivos do projecto destacam-se o reforço das competências empreendedoras dos jovens, a criação de comunidades de inovação azul e a aproximação entre juventude, empresas e território. O projecto aposta ainda na criação de uma comunidade transnacional de conhecimento e inovação, promovendo a cooperação entre parceiros de Portugal, Espanha, França e Irlanda.

A ACIF-CCIM, parceira do consórcio europeu ATLIC, destaca o impacto positivo que esta iniciativa teve na capacitação dos jovens da Região Autónoma da Madeira, incentivando novas competências, criatividade, espírito empreendedor e maior ligação às oportunidades emergentes da economia azul.

O projecto ATLIC integra parceiros de vários países do Espaço Atlântico, incluindo entidades de Portugal, Espanha, França e Irlanda, entre universidades, municípios, associações empresariais e organizações de apoio à juventude.​